Un amore da favola: Domenico & Alessandra

A volte l'amore fa giri magici per unire due persone, e la vita - nonostante le difficoltà - si trasforma in una piccola, fantastica favola. E' il caso di Alessandra e Domenico. La loro storia

Domenico Barra ha solo 7 anni quando incontra Alessandra Blasio. Sono figli di amici ed è la festa di battesimo di lei. A Domenico è concesso di tenerla in braccio appena un istante, ma quell'attimo non lo dimenticherà più.

Domenico e Alessandra da bambini giocano spesso assieme, lui sempre attento e protettivo verso di lei. Poi si perdono di vista per dieci lunghi anni. E' il destino a rimetterli insieme, facendoli incontrare per puro caso in un momento molto particolare delle loro vite: per lui era l'ultimo giorno delle terapie contro il cancro, finalmente sconfitto, per lei era il primo giorno di lavoro. Da allora non si sono più lasciati ed appena 18 giorni fa hanno coronato il loro sogno d'amore con il matrimonio. "Anche se la festa, a causa della pandemia, è rimandata a settembre" precisa lui.

Sorridente, ottimista ed entusiasta, Domenico lavora come barman al CentoUno di Ottaviano dove con Mario Muto realizza un cocktail molto particolare: "Elisir d'amore", a base di limoncello e Falernum dell'Antica Distilleria Petrone. Giura che funziona: le note speziate del Falernum e la dolcezza del limoncello arrivano dritte al cuore e liberano i sentimenti, ovviamente solo quelli veri, e invita con un sorriso smagliante a provare.