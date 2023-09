Il treno, la pioggia, l'amore: la bella storia di Adriana e Sviatoslav nata in Cumana

"Una bellissima storia d’amore nata su un treno che Adriana mi ha raccontato così dicendomi che potevo renderla pubblica": inizia così sulla pagina Facebook di Umberto De Gregorio, presidente Eav, il racconto di quella che sembra una favola moderna e invece è la realtà. "Leggetela tutta d’un fiato …. Meravigliosa!", dice De Gregorio ed è proprio così.

La pioggia e il palloncino rosso

Ecco il racconto di Adriana:

“Vivo a Varcaturo e per forza di cose sono sempre dovuta arrivare a Napoli centro.. che sia per università o per corsi di formazione o di volontariato. Il mio ragazzo è ucraino e vive a Pianura e anche lui per corsi, documenti e lavoro si è sempre spostato verso Napoli, ma diversamente da me era automunito. Io ho sempre lavorato come stagionale, spostandomi sei mesi l'anno in varie destinazioni, cambiando spesso regione perché la monotonia un po' mi annoia, quindi gli ultimi 6 anni non ho vissuto la mia città pienamente. L'unica cosa che ho tenuto nel tempo è stato il volontariato. Il mio ragazzo ha fatto una vita completamente diversa dalla mia, vivendo a Napoli e facendo lo stesso lavoro per svariati anni.

Questa è la premessa per arrivare al giorno in cui ci siamo incontrati.

Come ho accennato lui era automunito ma la fortuna ha voluto che una macchina travolgesse la sua che era parcheggiata sul bordo strada! Un martedì di pioggia io avevo dei documenti da consegnare ad una manifestazione: senza sarebbe stato vanificato tutto il lavoro svolto, quindi non potevo retrocedere in alcun modo. Lui invece era andato a Caserta a ritirare dei documenti per l'auto ed era di ritorno a casa. Durante il tragitto per arrivare alla manifestazione, un ragazzo di un negozio mi regala un palloncino rosso e, dal momento che pioveva, io avevo avuto la brillante idea di uscire di casa con degli stivali da pioggia: rossi, proprio come il palloncino.. che guaio!!!

Al termine della manifestazione, verso le 21, mi sono incamminato verso Montesanto a passo veloce, tutta zuppa di pioggia e con il palloncino a seguito... Salgo le scale e da lontano, tra la folla, la mia attenzione viene attirata da un ragazzo girato di spalle che era in coda aspettando l'apertura delle porte. Le porte si aprono, io aumento la velocità dei passi per provare a prendere un posto a sedere, dato lo sfinimento della giornata e arrivo all'ultimo vagone che stranamente era deserto.

Mi siedo in fondo, in uno dei posti più vicini alla porta del capotreno e mi sistemo. Qualche minuto dopo arriva quel ragazzo che aveva attirato la mia attenzione. Mi si sede di fronte... Strana la vita penso tra me e me: "deve essere un pazzo, un intero vagone vuoto e viene a sedersi qui... vicino ad una con un palloncino rosso abbinato alle scarpe".

Inizialmente lui aveva la faccia seria, sembrava quasi arrabbiata. Ad un tratto noto dal riflesso del finestrino che i suoi occhi passavano dalle scarpe al palloncino... e da niente inizia a ridere. Io ero sempre più convinta che fosse un maniaco pazzo. Poi ha iniziato a parlare... senza presentarsi, come se ci conoscessimo. Si è presentato dopo, solo quando il treno è arrivato alla sua fermata e mi ha chiesto un contatto che io ho dato avendo il profilo con mille limitazioni. Ci ha messo una giornata intera a trovarmi. Poi, dopo circa tre settimane, ci siamo rivisti...

Il primo appuntamento è stato fuori alla stazione di Soccavo. E non ci siamo più separati. In soli due anni, abbiamo fatto quello che altri fanno in dieci. Il matrimonio lo abbiamo organizzato in tre mesi e aspettiamo un piccolo che nascerà a febbraio! Il bimbo non sappiamo ancora se sarà maschietto o femminuccia, lo scopriremo al matrimonio il 16 ottobre assieme a tutti i partecipanti!"

Fine della storia. Meravigliosa, dice De Gregorio: "Auguri ragazzi!!!! Anche voi siete meravigliosi!"