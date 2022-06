L'evento benefico di Rec Group con Maria Mazza, Gigi e Ross e Francesco Cicchella

Serata ricca di emozioni quella che si è svolta sabato 28 maggio: l'evento benefico targato Rec Group presso l’Ammot Cafè con Maria Mazza, Gigi e Ross e Francesco Cicchella. Da anni, Rec Group, società leader del segmento energetico, fondata da Andrea Diffido, Alfredo Iorio, Armando Orlando, Vincenzo Guerra, Carmine Cesarano e Raffaele Borzacchiello, si fa promotrice d’iniziative benefiche in favore dei bambini meno fortunati e, dopo aver permesso l’acquisto di diverse apparecchiature destinate a cura e assistenza dei piccoli ricoverati nella struttura, anche quest’anno ha deciso di raggiungere nuovi importanti obiettivi per la comunità. Così anche per la serata “Rec Awards”, la solidarietà di Rec Group al servizio dei bambini è stata la protagonista assoluta: grazie alla lotteria in favore della Fondazione Santobono-Pausilipon sono stati raccolti ben 7000 euro La serata è stata presentata da Simona Amoroso Direzione Risorse Umane, Gigi e Ross, Maria Mazza e ha visto sul palco, tra gli altri, lo straordinario Francesco Cicchella. Non potevano mancare la musica e il divertimento con Raf Sbriglia Dj, Mario Bianco, Gabriele Del Prete e Claudio Delgado. “Dopo 3 anni torniamo con i nostri eventi estivi. Questa sera, oltre a festeggiare i traguardi raggiunti, sveliamo i nostri grandi obiettivi per il futuro. Ma i nostri eventi, da sempre, sono a scopo benefico e non poteva mancare la nostra sinergia con la Fondazione Santobono Pausilipon. Perché una delle mission e priorità dell’azienda è di aiutare concretamente i più piccoli”, così Alfredo Iorio socio fondatore di Rec Group. Entusiasta dell’evento Flavia Matrisciano Direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon: “è dal 2018 che Rec Group sostiene il nostro ospedale pediatrico e i nostri bambini. E anche quest’anno continua questa sinergia e questa alleanza per il sorriso dei piccoli meno fortunati. È da tempo che abbiamo deciso di destinare la maggior parte dei proventi della Fondazione alla ricerca in oncologia pediatrica. Anche il contributo di stasera andrà a sostegno dei piccoli pazienti del Pausilipon”. Presente Vincenzo Schiavo presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno che si è detto orgoglioso dell’iniziativa: “Rec Group è un’eccellenza del Mezzogiorno, che va gratificata dal nostro mondo di Confesercenti.

Conoscevamo già le capacità di Andrea Diffido e degli altri soci. E vedere tanti giovani imprenditori, professionisti qui vuol dire che il Sud esprime delle risorse importanti e Confesercenti non poteva mancare. Abbiamo scelto dei partner eccellenti per poter raggiungere insieme delle vette importanti”. La manifestazione è stata anche l’occasione giusta per festeggiare i grandi successi raggiunti dall’azienda negli ultimi tempi. Come quelli di Rec Energy, fornitore di energia, un progetto che grazie al duro lavoro di squadra è divenuto realtà e comincia a contare già i primi clienti attivati. Recompara.it, il comparatore di tariffe diverso da tutti gli altri, che prenderà il via a fine anno, sponsor ufficiale dell’evento, insieme a Rec Energy. In ultimo, ma non per importanza, è stato annunciato il lancio di Recafè: il primo caffè in abbonamento. Forti dell’esperienza nella vendita dei servizi ai clienti, Rec Group ha deciso di vendere un prodotto di uso comune come il caffè, come fosse un vero e proprio servizio. Un prodotto completamente personalizzato, dal payoff “L’aroma che decora” e che, chi ha partecipato all’evento, ha anche potuto assaggiare in anteprima.