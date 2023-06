Chi è il vero autore de "L'amica geniale" e degli altri romanzi della saga: un'inchiesta giornalistica fornisce nuovi elementi

Chi si nasconde dietro Elena Ferrante è un grande mistero che esperti, lettori e investigatori letterari cercano di svelare da oltre trenta anni. Le "indagini" si arricchiscono adesso di un nuovo intrigante capitolo, perché a scriverlo è stato Lino Zaccaria, giornalista napoletano di lungo corso, che ha condotto una lettura comparata e contemporanea dei libri di Elena Ferrante e di Domenico Starnone, e che da giovane ha vissuto le stesse esperienze, negli stessi luoghi dei due autori. Il risultato è un'appassionante inchiesta giornalistica che fornisce nuovi spunti e inediti indizi sulla vera identità della scrittrice italiana più famosa al mondo da cui ha preso vita il libro "Elena Ferrante, chi è costei?" per Graus Edizioni, con prefazione della giornalista Titti Marrone. Il volume sarà presentato lunedì 5 giugno alle 18:00 al Teatro Diana di Napoli. Con l’autore saranno presenti Titti Marrone, la docente ordinaria di letteratura italiana di Suor Orsola Benincasa Paola Villani e il direttore di Canale 21 Gianni Ambrosino. L'incontro sarà arricchito da letture di Antonio Leccisi.

Chi c'è dietro Elena Ferrante

"Gli indizi raccolti - spiega Zaccaria - confermano i sospetti su Starnone: sarebbe statisticamente straordinario se l'autore di Via Gemito non avesse quanto meno partecipato alla stesura dei romanzi firmati Ferrante. L’anonimato aggiunge Zaccaria - nella letteratura, è prassi ricorrente. Ma mai nessuno è riuscito a preservare il segreto sull’identità per più di trent’anni, come Elena Ferrante. Naturale, quindi, a dispetto di quanti lo ritengono un banale pettegolezzo, che si sia sviluppata una sorta di caccia alla scoperta del mistero. Univoco il risultato: dietro la scrittrice italiana più famosa al mondo, si cela un altro scrittore affermato, Domenico Starnone".

L'inchiesta di Zaccaria aggiunge alla congerie di sospetti particolari inediti che scaturiscono dal vissuto che accomuna l’autore a Starnone e alla Ferrante, offrendo al lettore molteplici argomenti e nuovi indizi.

Lino Zaccaria conosce infatti perfettamente tempi, persone e luoghi di ambientazione di Via Gemito, di L’amore molesto e di L’amica geniale ed è andato a scavare tra i romanzi di entrambi evidenziando circostanze, episodi, citazioni, affinità lessicali che lo hanno indotto a una conclusione: sarebbe straordinario e persino contrario alle leggi della statistica, supporre che Starnone non abbia messo mano a L’amore molesto o alla saga de L’amica geniale. Che poi Starnone possa essersi giovato di una “consulenza” femminile, sia anche della moglie, Anita Raja, già abbondantemente tirata in ballo, è verosimile.