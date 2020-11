Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratis fino all'11 gennaio 2021

Torna in promozione Amazon Music Unlimited , il servizio premium di musica digitale che mette a disposizione oltre 60 milioni di brani, comprese le ultime hit, gli albun più famosi e migliaia di playlist e stazioni radio, da ascoltare direttamente online oppure scaricare per poi riprodurre in modalità offline e senza interruzioni pubblicitarie.

Fino alle 23.59 dell'11 gennaio 2021, infatti, sarà possibile avere Amazon Music Unlimited completamente gratis.

Come si accede alla promozione

L'offerta è riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited. Sono quindi esclusi dall'offerta i clienti che attualmente usufruiscono, o che hanno usufruito, del periodo d'uso gratuito di Amazon Music Unlimited o che sono, o sono stati, clienti di Amazon Music Unlimited.

Scaduto il periodo della promozione, si potrà scegliere se mantenere l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited, che si attiverà automaticamente al costo standard di 9,99 € al mese, oppure terminare il servizio semplicemente entrando nell'applicazione su smartphone o nel sito Amazon e seguendo le istruzioni.

La promozione di Amazon Music Unlimited non è cumulabile con altre promozioni, è limitata ad un solo account e può essere utilizzata una sola volta. Chi attiva l'offerta non potrà usufruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Amazon Music Unlimited

