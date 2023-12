Quanto costa all'anno avere l'amante città per città

"Christmas Survey 2023" è il singolare tema del sondaggio realizzato dal portale Incontri-ExtraConiugali.com — sito dove cercare avventure in discrezione e anonimato— in occasione delle festività per quantificare la spesa annuale dei fedifraghi.

Car* amante

L'inchiesta di Incontri-ExtraConiugali.com conteggia che solo per i regalini un'amante costa in media 300 euro al mese. I più generosi sono i fedigrafi milanesi, che per il partner occulto investono annualmente in media 3.600 euro all’anno, seguiti a ruota dai napoletani che spendono 3.400 euro. Più parsimoniosi i romani: 3.200 euro annui.

A Palermo si spendono infatti 2.800 euro all’anno; a Modena 2.750 euro; a Perugia 2.708 euro; a Firenze 2.685 euro. Seguono Catania con 2.678 euro mensili, Bologna a quota 2.651 e Torino a 2.645.

Regali interessati

Il regalo più gettonato dagli uomini è la lingerie. Le donne per il partner segreto optano invece preferibilmente per oggetti tecnologici seguiti da profumi e accessori.

Per il solo regalo di Natale, il budget medio destinato all’amante è perfettamente in linea con la spesa mensile: «Abbiamo rilevato che il loro budget medio pro capite è di 278 euro - conclude Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, che precisa di aver comparato i risultati con le rilevazioni effettuate dalla piattaforma internazionale Adultery.chat - gli italiani si rivelano così i più prodighi d’Europa".