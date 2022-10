Rombi nel cielo di Napoli: ecco cosa sta succedendo (video)

Tutto pronto a Napoli per i festeggiamenti del 150mo anniversario della fondazione del corpo degli Alpini avvenuto proprio nella nostra città.

Numerosi gli eventi in programma:

Per tutto il fine settimana, da venerdì 14 a domenica 16 ottobre, in via Caracciolo sarà aperta la Cittadella degli Alpini: uno spazio espositivo che propone mezzi ed equipaggiamenti di ultima generazione in dotazione alle Truppe dell’Esercito, che contano oggi su oltre diecimila uomini e donne che vengono da tutte le Regioni italiane, inquadrati in complessi di forze che operano attualmente con la NATO in Ungheria e in numerose città italiane nell’operazione Strade Sicure, e si addestrano sulle Alpi e sugli Appennini.

A Palazzo Reale è stata allestita una mostra storica. Sono iniziate poi le esibizioni musicali delle fanfare alpine e dei Bersaglieri nelle principali piazze cittadine.

La cerimonia clou si terrà in piazza Plebiscito sabato 15, alle ore 11, con la sfilata di tutte le bandiere dei reggimenti alpini insieme al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini, sul quale sono appuntate le 209 medaglie d’oro al valor militare meritate dagli appartenenti al Corpo. E per l'occasione, omaggio agli Alpini da parte delle Frecce Tricolori che hanno iniziato già stamane a sorvolare la piazza e il Golfo facendo sentire ovunque, in città, il caratteristico rombo.