Si terrà a Napoli la festa dei 150 anni degli alpini. Ecco perché

Il programma degli appuntamenti in città. Nel video, realizzato dagli alpini per l'importante anniversario, le immagini più suggestive della loro azione sul territorio

Non tutti lo sanno, ma il corpo degli Alpini nasce a Napoli, esattamente 150 anni fa. Era infatti il 15 ottobre del 1872 quando Re Vittorio Emanuele II firmò il decreto che istituiva i soldati da montagna dell’Esercito Italiano. E proprio Napoli, quale luogo natio, è stata designata per le celebrazioni dell'importante compleanno.

“La nostra storia è la storia di un impegno al servizio dell’Italia, in guerra e in pace, sul fronte della sicurezza nazionale e internazionale e su quello delle emergenze. La caratteristica degli Alpini oggi come un secolo e mezzo fa rimane la capacità di vivere, muovere e combattere in montagna e in climi artici”, ha detto il generale Ignazio Gamba, comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito intervenendo alla conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni, a Palazzo Salerno, sede del Comando Forze Operative Sud guidato dal generale Giuseppenicola Tota.

Gli eventi in città

Numerosi gli eventi che dal 14 al 16 ottobre vedranno gli Alpini protagonisti in città: una mostra storica a Palazzo Reale; esibizioni musicali delle fanfare alpine e dei Bersaglieri nelle principali piazze cittadine venerdì 14; la cerimonia clou in piazza Plebiscito sabato 15 alle ore 11, con la sfilata di tutte le bandiere dei reggimenti alpini insieme al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini, sul quale sono appuntate le 209 medaglie d’oro al valor militare meritate dagli appartenenti al Corpo. Per l'occasione, omaggio agli Alpini da parte delle Frecce Tricolori che sorvoleranno la piazza al termine della cerimonia, cui seguirà la messa solenne nella basilica di San Francesco di Paola, officiata dall’ordinario militare.

Dal 14 al 16, in via Caracciolo sarà aperta la Cittadella degli Alpini, lo spazio espositivo che propone mezzi ed equipaggiamenti di ultima generazione in dotazione alle Truppe dell’Esercito, che contano oggi su oltre diecimila uomini e donne che vengono da tutte le Regioni italiane, inquadrati in complessi di forze che operano attualmente con la NATO in Ungheria e in numerose città italiane nell’operazione Strade Sicure, e si addestrano sulle Alpi e sugli Appennini.

Il Vice- presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Federico Di Marzo ha evidenziato il ruolo di custode delle tradizioni del Corpo rivestito dall’associazione che vanta oltre 340 mila soci attivi nella protezione civile e nella solidarietà, menzionando il contributo importante fornito dagli alpini in congedo all’organizzazione della manifestazione, che vedrà l’arrivo a Napoli di migliaia di penne nere da tutta Italia.

Grazie alla partnership con Poste Italiane il 15 ottobre sarà disponibile un annullo speciale per timbrare le cartoline del 150mo degli Alpini.

Le penne nere

C’è un filo che collega le Truppe Alpine di oggi a quelle di ieri: un addestramento duro in montagna, a temperature rigide, in contesti estremamente “sfidanti”.

In questo momento un battaglione di Alpini è in Ungheria per vigilare sul fianco est della NATO, mentre tre reggimenti si stanno esercitando in Alto Adige e nel Lazio in uno scenario di combattimento in montagna, che ha visto la partecipazione di altre unità dell’Esercito, all’Aeronautica e di reparti dell’US Army.

3 le parole che possono descrivere gli Alpini di oggi: verticalità, articità, internazionalità