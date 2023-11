“Alleria”, ai Colli Aminei la tradizione gastronomica partenopea amata anche dai vip

La trattoria-pizzeria-sfizioseria “Alleria”, sita nelle vicinanze dell’uscita della tangenziale “Zona ospedaliera-direzione Colli Aminei” (viale Colli Aminei, 491), aperta appena 2 anni fa (è stata inaugurata il 22 settembre del 2021), è gettonatissima dalla numerosa clientela che ha trovato in questa location non solo alta qualità, ma anche accoglienza, cortesia e simpatia. A guidare l’attività sono i giovanissimi Gianluca Spadatratta e Luca Fusco (insieme nella foto). Da dove esce fuori il nome “Alleria”? «Inizialmente doveva chiamarsi “Pazzaria” - dichiarano i titolari - ma una sera eravamo in auto e ci stavamo un po’ “scervellando” sul nome da dare al locale. Mentre eravamo lì a pensare, dall’autoradio partì il brano di Pino Daniele “Alleria”, un testo pieno di significato, molto complesso. E prendemmo la decisione di chiamare il locale “Alleria”». Il menù è dei più golosi, tutto realizzato da Marisa, madre di Gianluca Spadatratta: per i primi si parte dalla tipica “genovese” e si va alla pasta e patate, passando per il classico ragù napoletano; procedendo con le pietanze si continua con le specialità di carne e si arriva al pescato del giorno, il tutto accompagnato da contorni come parmigiana di melanzane, peperoni, gateaux di patate e pignato napoletano. Uno dei “piatti forti” del locale “Alleria” è la pizzeria con il maestro Emanuele Spadatratta, pizzaiolo che utilizza, con la farina del Molino Scoppettuolo, il “Processo Biga” 18/24 h (che conferisce alla pizza sviluppo esplosivo, sofficità e scioglievolezza), con l’idratazione della pizza al 75-80%, che risulta altamente digeribile. Nel locale non manca un’ampia selezione di vini e birre artigianali. La carta dei dolci propone come specialità cheescake e tiramisù. Il tutto è condito da una selezione musicale che spazia, ovviamente, dai brani di Pino Daniele alla tradizione musicale partenopea. Nei fine settimana, di ogni stagione, ci sono vari appuntamenti con la musica dal vivo mentre non mancano, nel periodo natalizio, le classiche “tombolate” animate da personaggi dello spettacolo partenopeo. Sono numerosi anche i vip che hanno già affollato il locale, tra cui il musicista Tano Campagnoli, il tenore Gianni Di Meo, l’autore di brani di successo Mario Guida, la conduttrice tv e presentatrice Magda Mancuso, il manager artistico Enzo Ottaiano e gli ex calciatori azzurri Giovanni Francini ed Emanuele Calaiò.