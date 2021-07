Allattare il baby al museo: l'iniziativa dell'Archeologico di Napoli

Un baby pit stop al Mann: il Museo Archeologico Nazionale di Napoli annuncia infatti l'allestimento di uno spazio dedicato all'allattamento a partire dal 15 luglio, in occasione della programmazione culturale dei giovedì sera. Il progetto "baby pit stop" è promosso da Unicef e Soroptimist International d’Italia, impegnate a livello mondiale a sostenere il miglioramento della condizione femminile nella società e in particolare nell'ambito lavorativo. Soroptimist Italia, in particolare, ha donato al Museo una poltrona di design, dal nome non casuale “Big Mama”.

Foto Mann

Il punto allattamento del Mann si configura non solo come spazio riservato per le mamme, ma anche come angolo di approfondimento per scoprire, attraverso l’arte antica, il significato dell’allattamento nel corso dei secoli. In prossimità della postazione, infatti, sono presentati in vetrina tre reperti: si tratta di opere poco note, provenienti dai depositi o sottoposte a restauro.

In mostra, in ordine cronologico

il bronzetto della collezione Borgia raffigurante Iside lactans, risalente al tardo periodo dinastico (664-332 a.C.): la dea in trono allatta il figlio Horus/Arpocrate;

un bronzetto di età tolemaica (332-30 a.C.), raffigurante una donna che porta su una spalla il simulacro della dea gatta Bastet, legata alla fecondità, alla maternità e alla tutela della sfera riproduttiva

un gruppo votivo in bronzo di età romana (I secolo a.C. - I secolo d.C.), con la rappresentazione di una gatta che allatta dei cuccioli, ancora una volta immagine della dea Bastet nel suo aspetto di madre e nutrice.

Con il prossimo restyling dell'Atrio, inoltre, il Baby Pit Stop sarà arricchito da una libreria, con volumi per l'infanzia donati dall'azienda Coelmo. Nella serata inaugurale dell'allestimento del Baby Pit Stop, il Direttore del MANN Paolo Giulierini, la Presidente Soroptimist Italia Mariolina Coppola e la presidente Unicef Campania Emilia Narciso illustreranno al pubblico le caratteristiche del progetto con un focus, tratteggiato dagli esperti del Museo, sulla simbologia dell'allattamento fra passato e presente.