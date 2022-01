Alessia Quarto positiva al Covid: "Mai una gioia. Forse mi vuole adottare!"

Anche Alessia Quarto, come purtroppo tanti italiani in queste settimane, è a casa fermata dal Covid. La giovane napoletana, diventata famosa e seguitissima sui social dopo essere stata protagonista di una puntata del programma tv "C'è posta per te", ha raccontato ai suoi followers in alcune storie su Instagram la sua giornata alle prese con la positività.

"Buongiorno, un'altra giornata di quarantena a casa. Mi chiedo come sia possibile che nella mia famiglia sono tutti negativi e solo io sono positiva. Può essere che il Covid si è affezionato e mi ha preso a cuore. Forse mi vuole adottare! Sto cominciando a pensare che i negativi siano gli highlander! Mai una gioia!", dice la simpatica Alessia.