Alessandro Preziosi: "L'amore per me sono momenti di concentrazione"

Alessandro Preziosi a Napoli, al Maschio Angioino, nell'ambito della rassegna promossa dall'assessorato comunale alla Cultura retto da Annamaria Palmieri e curata da Gabbianella Club Events di Gianluigi Osteri "Ritmi di sole, di mare, di viaggio di Sud",vche ha animato l'estate partenopea con un cartellone di 23 spettacoli gratuiti, sempre sold out, per la direzione artistica di Maurizio de Giovanni.

Applauditissimo e ammiratissimo, Preziosi si è esibito nel reading con accompagnamento musicale "Otello, dalla parte di Cassio", rilettura drammaturgica originale e molto particolare del celeberrimo dramma shakesperiano, incentrato sulla gelosia.

Ma cos'è la gelosia per il bellissimo Alessandro? NapoliToday glielo ha chiesto e lui, sornione, ha risposto "non è un sentimento monologico". E l'amore? "Per me l'amore sono momenti di concentrazione", ci ha detto Preziosi.