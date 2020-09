Alessandro Gassmann: "Napoli resta nel cuore perché è umanamente vicina"

Il legame tra Napoli ed Alessandro Gassmann è sempre più forte. Il noto attore, che in questi ultimi anni è stato tantissimo in città per girare la tre stagioni della serie tv "I Bastardi di Pizzofalcone", non nasconde mai il suo grande affetto per il capoluogo campano, del quale peraltro è cittadino onorario.

"Questa città che accoglie, che sorride, che con orgoglio, da sempre, supera le mille difficoltà che la attraversano. Napoli resta nel cuore perché è umanamente vicina", scrive Gassmann su Twitter.

L'attore ha anche aggiornato i suoi fan sulle riprese della terza serie de "I Bastardi di Pizzofalcone": "Due giorni e chiudo il mio lavoro su I BASTARDI DI PIZZOFALCONE III ... grazie a tutta la troupe, che in un periodo difficile come questo,ha reso possibile la lavorazione!! 200.000 sono le famiglie che vivono di cinema e tv in Italia. GRAZIE sempre!!".

