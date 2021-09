Giovedì 9 settembre (ore 11.30), presso le sale della Farnesina al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sarà presentata la mostra "Omero, Iliade. Le opere del MANN tra le pagine di Alessandro Baricco".

L'esposizione raccoglierà quindici reperti databili tra il VI ed il IV sec. a. C. con l'obiettivo di "creare un dialogo" tra l'iconografia tradizionale e l'originalissima lettura del poema omerico da parte di Alessandro Baricco.

L'erma di Omero opera simbolo

L'opera simbolo dell'allestimento sarà l'Erma di Omero (II sec. d.C., Collezione Farnese, Mann): il busto, dal 9 all'11 settembre, sarà temporaneamente trasferito ed esposto nella Cappelletta di Terra Murata a Procida, in occasione della quarta edizione della rassegna culturale MARetica, coordinata proprio dal celebre scrittore torinese.

Alessandro Baricco parteciperà alla presentazione della mostra al Mann, per poi partire alla volta di Procida con il Direttore del Museo, Paolo Giulierini. L'evento è promosso nell'ambito del progetto universitario Obvia- Out of boundaries viral art dissemination ed è ideale avvicinamento in vista di "Procida Capitale della Cultura 2022".