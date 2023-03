Solo e allettato, Alessandro viene aiutato da due "angeli" in divisa

Qualche giorno fa i poliziotti sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco per la segnalazione di una persona anziana in difficoltà. Gli agenti Carmine e Ciro sono riusciti ad entrare nell’appartamento di Alessandro, di 84 anni, trovandolo allettato mentre lamentava forti dolori articolari.

Gli agenti lo hanno rasserenato aiutandolo ad alzarsi con l’aiuto di un bastone e l’uomo, davanti ad un caffè, ha raccontato loro qualche aneddoto della sua vita. Questa commovente storia ha subito fatto il giro del web e tanti sono stati i commenti per questi "angeli" in divisa.