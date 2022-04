La napoletana Alessandra Tumolillo da Andrea Bocelli

Accompagnata dal manager Diego Russello, Alessandra Tumolillo, una delle giovani artiste più promettenti della scena musicale italiana, è stata ospite del grande Andrea Bocelli che ha ascoltato alcuni suoi brani e le ha dato preziosi consigli per la sua futura carriera. A rivelarlo la stessa attrice che aggiunge: "Incontrare Bocelli? Un'emozione che non dimenticherò per tutta la mia vita".

Figlia d’arte, con papà violinista e mamma pianista, Alessandra ha una voce calda con una vena jazz che ha subito fatto breccia nel pubblico e nella critica. Il video in cui canta e suona “Abbracciame” è stato condiviso dallo stesso Andrea Sannino. E nel 2018 un suo brano è stato scelto dal regista Alessandro Siani per un suo film.

Alessandra è attualmente impegnata nella realizzazione del suo nuovo disco che sarà prodotto, per la prima volta, da Alessandra Tumolillo e Marcello Sutera. Proprio nei giorni scorsi, infatti, l'annunciato della partnership con Diego Russello, imprenditore che negli ultimi anni ha realizzato importanti progetti web digitali per artisti, creatore della web-tv La16.it e di Starwishyou.com nonché fondatore della Nexid IOM, azienda specializzata nel segmento Intelligence Digital Analisi, e il bassista cervese Marcello Sutera, creatore dell’etichetta Collettivo Funk nonché partner musicale di artisti di fama mondiale.