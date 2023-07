Matrimonio da sogno a Capri per Alessandra Mastronardi (Foto Giuseppe Catuogno-Caprinews)

Venerdì l'attenzione di tutti sull'isola azzurra è stata per il pre-wedding con gli amici. Quindi sabato Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino hanno coronato il loro sogno d'amore dicendo "sì" nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri. A seguire cena in uno dei luoghi più iconici dell'isola, la Canzone del Mare.

L'attrice, 37 anni, è apparsa raggiante e bellissima nell'abito bianco stile romantico, con maniche in pizzo (Armani privè) e lungo velo a strascico. Ad accompagnarla all'altare, come vuole la tradizione, il papà, visibilmente emozionato.

Alessandra e Gianpaolo, dentista romano, si erano conosciuti 17 anni fa, quando lei si era trasferita a Roma per girare la serie de "I Cesaroni” e lui era uno studente universitario, e poi non si erano più visti, se non per caso, per 15 lunghi anni. Poi, due anni fa, si sono ritrovati e da allora non si sono più lasciati. A dare la notizia del matrimonio era stata proprio Alessandra, attraverso i social, una settimana fa, pubblicando un video che la ritraeva con il suo Gianpaolo, e una frase semplice ma molto significativa "Per me è sempre stato sì".