Festa grande a Piazza Trieste e Trento: si accende l'albero del Gambrinus

Emozione, applausi, abbracci e tanti dolci per chi ieri pomeriggio si trovava a Piazza Trieste e Trento dove la grande famiglia del Gambrinus assieme all'istrionico Gianni Simioli e al battagliero Francesco Emilio Borrelli ha acceso l'albero di Natale, uno dei pochi che napoletani e turisti vedranno quest'anno - come già nel 2022 - in città. Niente luminarie, infatti, per i ritardi del Comune nella predisposizione del bando europeo chiesto dall'accordo con la Camera di Commercio che pure aveva messo a disposizione un finanziamento di 2milioni e mezzo di euro per rendere Napoli capitale europea del Natale.

A togliere l'amaro dalla bocca ci sono i dolci - buonissimi - offerti a tutti i presenti dal Gambrinus: gli "abbracci" con il loro croccante involucro di sfogliatella riccia, inventati in onore di Massimo Troisi, e una mega torta. E a rendere tutto ancora più gioioso la Tammurriata del compianto maestro Marcello Colasurdo.

L'iniziativa ha, peraltro, un importante obiettivo sociale: nel nome di Massimo Troisi, infatti, due ragazzi tra gli 8 e i 18 anni, aspiranti attori, riceveranno una borsa di studio per frequentare il corso della scuola di recitazione PM5 Talent, con la direzione del maestro Peppe Mastrocinque. La realizzazione dell’albero e la concessione delle borse di studio sono state rese possibili grazie alla partecipazione e al sostegno di AM Andrea Milano L’arte dell’aceto, Aeg pubblicità e Eles Boutique Napoli, con Mediapartner Radio Marte.

"Vale sempre la pena ricordare gli artisti che hanno fatto grande Napoli - dice Gianni Simioli, conduttore radiofonico e ideatore dell'iniziativa - Qualcuno mi ha chiesto se non era più adatto il presepe: credo sia più giusto l'albero perché piace tantissimo ai bambini che in questo modo potranno iniziare a conoscere il grande Massimo. Spero che prima o poi arrivi qualcuno capace di raccogliere il suo insegnamento ma che al tempo stesso possa andare oltre, senza copiare il suo pensiero". Sull'albero non ci sono i tradizionali addobbi, ma fotografie del grande artista partenopeo che ne ripercorrono la vita e i lavori. "Il Gambrinus è sempre in prima fila quando si tratta di far conoscere le cose belle di Napoli - dice a NapoliToday Massimo Rosati, titolare del Gran Caffè Gambrinus - Troisi è il simbolo del nostro essere napoletani in modo verace e genuino. E' questo il compito di un palcoscenico come il Gambrinus".

"Meno male che c'è quest'albero perché una città senza luminarie non sa di Natale - chiosa il deputato Francesco Emilio Borrelli - Invitiamo tutte le amministrazioni ad operarsi per qualche installazione festosa: abbiamo bisogno di turisti ma anche di quell'atmosfera felice tipica del Natale".