Eterno Al Bano, si arrampica sul traliccio durante il concerto |VIDEO

Pubblico in delirio per il concerto a Pomigliano d'Arco. Il cantante, nonostante i suoi 80 anni, ha manifestato tutto il suo entusiasmo con un'insolita "scalata"

Incredibile scena durante il concerto di Al Bano Carrisi a Pomigliano d'Arco. Il cantante, 80 anni, preso dall'entusiamo per l'affetto dimostrato dal pubblico, ha cominciato a scalare uno dei tralicci che reggeva il palco sul quale si stava esibendo. Non contento, ha proseguito a cantare per alcuni minuti in quella posizione per poi scendere e tornare al centro del palco per proseguire lo show. Il pubblico di Pomigliano gli ha dedicato un'autentica ovazione.