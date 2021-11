Aka 7even: arriva il libro sulle sue prime 7 vite

Luca Marzano alias Aka 7even nasce a Vico Equense il 23 Ottobre 2000 e arriva alla musica giovanissimo, facendone rifugio e scudo per ogni momento della sua vita.

Da X Factor ad Amici

Entrato nel roster di Cosmophonix Production, nel 2018 partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia e conquista pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop e cantautorato.

Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si contraddistingue nella ventesima edizione di Amici per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista.

Mi manchi

All’interno della scuola di Amici scrive “Mi Manchi”, certificato doppio disco di platino (dati FIMI/GfK Italia): il brano ha esordito al primo posto della classifica italiana Itunes e ha raggiunto anche la Top 5 della Classifica dei Singoli Fimi, è stato inoltre l’unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify.

#1

Dopo Irama, Aka 7even è inoltre il primo artista di Amici a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify.

Sempre durante il programma Amici, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca” che hanno collezionato a oggi oltre 200 milioni di streaming in totale, di cui 43 milioni di views.

Il suo disco d’esordio “AKA 7EVEN” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è già certificato disco di platino, assieme al singolo “Loca”, che ha ottenuto invece il triplo disco di platino (dati diffusi da Fimi/GFK).

Nel settembre 2021 è a Venezia per la colonna sonora de La Regina di Cuori, il progetto transmediale di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo e Giuseppe Battiston.

Le 7 vite di 7ven

E' di queste ore la vittoria del Best Italian Act agli MTV EMAs 2021, 28esima edizione, a Budapest e l'annuncio dell’uscita del suo primo libro, “7 vite”, edito da Mondadori, per il 23 novembre.

Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano. “La notizia della vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAs - commenta Aka 7even - è stata forse la più bella che potessi ricevere in questo momento: ricevere questo premio in uno dei più grandi eventi della musica internazionale per me significa molto. È un traguardo importante che abbraccio con emozione ed entusiasmo: spero di portare la mia musica sempre più lontano, grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto fino a farmi arrivare fin qui e ai quali dedico questa vittoria”.