Un pianoforte bianco in piazza del Plebiscito: è Aka 7ven

Impossibile non notare il pianoforte bianco al centro di Piazza del Plebiscito: è illuminato da una coppia di grossi fari e dalla cassa armonica promana un fascio di luce rossa. Attorno una piccola folla composta di giovani e giovanissimi, sicurezza, agenti della polizia municipale e un drappello di cineoperatori. E' Aka 7ven che ha scelto la piazza simbolo di Napoli - in cui ha cantato in occasione dell'ultimo concerto-evento di Gigi D'Alessio - come location del suo ultimo videoclip.

Aka indossa un cappuccio rosso che lascia scoperti solo gli occhi e un pesante piumino colorato. E' visibilmente stanco ma nonostante questo non si sottrae all'abbraccio dei fan, e ai tanti selfie, e a un saluto speciale per i lettori di NapoliToday