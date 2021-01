Un amore in lockdown: il concorso di Airbnb per le coppie che festeggiano il 1° San Valentino

AirBnb lancia il contest di San Valentino e amplia la sua offerta con 21 "case romantiche", una per ogni regione d'Italia in cui trascorrere un week end da sogno

Airbnb festeggia il mese più romantico dell’anno, pensando in particolare ai nuovi amori sbocciati durante la pandemia: 21 case romantiche, una per ogni regione d’Italia, dove trascorrere un weekend appena sarà possibile tornare a viaggiare e un concorso dedicato a tutte le coppie che festeggeranno il primo San Valentino insieme.

Anche se ancora non è possibile fare le valigie, quindi possiamo sicuramente iniziare a sognare.

Dai cottage in campagna alle villette immerse nel verde, dalle case vista mare alle tiny house sui monti, i alloggi romantici sono tutti diversi tra loro e tutti in luoghi remoti, a stretto contatto con la natura .

Come partecipare al concorso

Per partecipare al concorso, le coppie nate in quest’ultimo anno potranno accedere al sito www.airbnb.it/sanvalentino e raccontare in 150 parole la propria storia d’amore.

Una giuria selezionerà le 21 storie più originali e romantiche, una per ogni regione e provincia autonoma d’Italia.

In palio ci sono 21 coupon utilizzabili per 21 soggiorni, per evadere un po’ dalla complessa realtà che stiamo vivendo, ma sempre nel rispetto delle regole sulla sicurezza e sul distanziamento.

Le candidature sono aperte dalle ore 8:00 del 26 gennaio 2021 alle ore 23:59 del 31 gennaio 2021 sul sito www.airbnb.it/sanvalentino e i vincitori verranno selezionati e contattati entro l’8 febbraio 2021.