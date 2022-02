Capodichino sarà un aeroporto decarbonizzato

L’aeroporto di Napoli è tra i circa 200 aeroporti europei che per primi hanno firmato, su iniziativa di ACI Europe, la “Dichiarazione di Tolosa” sulla decarbonizzazione dell’aviazione con l’obiettivo di azzerare le emissioni nette di Co2 entro il 2050.

Capodichino sempre più "eco-firendly"

In termini di sostenibilità ambientale, l’aeroporto di Napoli, già dal 2018 è stato certificato aeroporto neutrale per le emissioni di anidride carbonica, ottenendo il livello “Neutrality” dell’ “Airport Carbon Accreditation”.

La “Dichiarazione di Tolosa"

La Dichiarazione è stata firmata nel corso dell’Aviation Summit europeo, tenuto a Tolosa nell’ambito della Presidenza francese del Consiglio UE., e vede per la prima volta uniti su un fondamentale obiettivo di crescita sostenibile i governi nazionali, le istituzioni europee, l’industria, i sindacati e i principali stakeholders di settore per agire concretamente sulla riduzione delle emissioni climalteranti

Olivier Jankovec, direttore generale di ACI Europe dice: "Ogni aeroporto che sottoscrive questa Dichiarazione sta facendo una differenza tangibile per il nostro futuro come industria, come economia e come società. Continuano a dimostrare ambizione, visione ed eccellenza nelle loro azioni sostenibili. Ammiro e applaudo ognuno di loro".

“Gli aeroporti italiani, da anni impegnati in politiche di sviluppo sostenibile, sono stati inspiegabilmente esclusi dal PNRR e da altre forme di sostegno pubblico per la transizione ecologica. Vale la pena ricordare che il traffico aereo non è il maggior responsabile dell’inquinamento atmosferico, pesando solo per lo 0,8% rispetto al 24% determinato dalle altre forme di trasporto” commenta Roberto Barbieri, amministratore delegato di GESAC.