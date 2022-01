Una famiglia di Portici si aggiudica un weekend per 170 persone a Corfù

Non è da tutti avere una famiglia di 170 persone, per di più tanto unite e compatte da voler trascorrere assieme un intero week end. Anna Donalek, originaria di Portici, questa famiglia ce l'ha e ha vinto il contest lanciato lo scorso dicembre da Wizz Air, terza compagnia aerea più grande d’Italia e quella in più rapida crescita d'Europa, che gestisce una flotta di 149 aeromobili Airbus A320, A321 e Airbus A320neo e A321neo, con un'età media di 5 anni, ed un totale di 329 aeromobili Airbus neo in arrivo.

“La Famiglia Volante” : il contest

Il contest lanciato da Wizz Air per trovare la più grande famiglia d’Italia dava dieci giorni per riempire un intero aereo di familiari, iscrivendosi tutti al concorso.

Oltre 3500 i concorrenti, da tutta l'Italia: “Siamo molto soddisfatti del risultato, la competizione è stata molto popolare fin dalle prime ore del concorso. Wizz Air è una compagnia aerea per le persone di ogni età, da nord a sud. Il nostro più grande ringraziamento va a tutte le famiglie italiane che hanno raccolto la nostra sfida e hanno partecipato a La famiglia volante” dice Andras Rado, portavoce di Wizz Air.

Il vincitore

A vincere il contest è stata la signora Anna Donalek, originaria di Portici, che si è aggiudicata 3 giorni e 2 notti sull’isola greca di Corfù con tutti i suoi ben 170 familiari: “È stato un concorso stupendo, fino all’ultimo non credevo di poter vincere! Sono un’appassionata di concorsi, e ne ho vinti alcuni in passato, ma uno così grande, per 170 persone, non mi era ancora capitato. Ho chiamato a raccolta i parenti, ho mandato gli inviti. Anche mio figlio, che ha 21 anni, ha fatto lo stesso e quando l’ultima persona mi ha detto che non riusciva a salire sull’aereo perché era al completo, ho pensato Ce l’ho fatta!”.

“La sfida è stata ardua, tra gli oltre 3500 utenti che si sono registrati, solo 2 famiglie sono riuscite a raggiungere l’obiettivo e a riempire tutti i 170 posti a bordo dell’aereo. Al termine dell’estrazione, necessaria per decretare i vincitori, è stata la famiglia della signora Anna Donalek ad aggiudicarsi l’ambitissimo premio. E noi non vediamo l’ora di ospitarli tutti quanti a bordo del nostro aereo a loro dedicato che li condurrà verso una delle mete più belle dell’arcipelago delle isole ioniche”, ha aggiunto Andras Rado.

La partenza è per oggi, venerdì 14 gennaio, dall’Aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci.

Dopo l'accoglienza di Wizz Air e di Fraport Grecia all'aeroporto di Corfù, la signora Donalek e la sua famiglia saranno ospiti presso il'Angsana Corfu Resort and Spa e prenderanno parte a un tour in compagnia delle migliori guide turistiche dell'isola.