Il 2020 in 30 scatti: le più significative foto dell'anno

Era il 4 gennaio quando l'ANSA con poche righe annunciava: "Le autorità cinesi hanno avviato un'indagine sulla diffusione di una misteriosa polmonite di natura virale con decine di persone colpite nella città di Wuhan, nel centro della Cina". Era l'inizio di quello che tutti noi avremmo vissuto come il più colossale dramma collettivo della storia moderna.

Da allora abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini di vita e di lavoro, imparare a muoverci con cautela e attenzione in quello che prima era il nostro mondo e, invece, ancora oggi, appartiene al virus Sars.Cov2.

Come nel resto del mondo, anche a Napoli il 2020 è stato scandito da ansia, paura, dolore. Ma è stato anche contrassegnato da grandi gesti di coraggio e resistenza, voglia di aiutare e di farcela, contro la paura e l'isolamento, per sé e per gli altri.