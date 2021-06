Subito sold out i 400 ingressi gratuiti messi a disposizione dall'Acquario di Napoli

L’apertura gratuita martedì 8 giugno, in occasione della #giornatamondialedeglioceani. Presto nuove date

L’apertura gratuita al pubblico dell’Aquarium della Stazione Zoologica n in occasione della #giornatamondialedeglioceani, martedì 8 giugno, ha destato un tale interesse che i 400 posti messi a disposizione sono andati esauriti in poche ore.

Per soddisfare - almeno in parte - le tantissime richieste pervenute, l’Aquarium ha deciso quindi di programmare altre giornate con ingresso gratuito, in cui i visitatori potranno avvalersi, sempre gratuitamente, di guide scientifiche che spiegheranno i segreti della biodiversità del Golfo di Napoli e del Mar Mediterraneo e mostreranno le meraviglie custodite nell'Aquarium.

Le giornate e gli orari per le nuove giornate gratuite di apertura al pubblico saranno comunicate a stretto giro