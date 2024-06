Riapre Acqua Flash a Licola: sabato 22 grande inaugurazione. Ci siamo stati in anteprima, cosa abbiamo visto

E’ tutto pronto per la grande riapertura del parco acquatico AcquaFlash di Licola. Dalle ore 10 di questo sabato, 22 giugno, sarà possibile tornare a nuotare tra le grandi onde della mega piscina, far giocare i più piccoli nelle due piscine baby, rilassarsi nella piscina idromassaggio o in quella della laguna e divertirsi con tanti giochi acquatici come lo scivolo Kamikaze, tra i più alti d’Europa, il big hole e il family rafting, questi ultimi due completamente ristrutturati, e tante altre attrazioni e spazio per la ristorazione e il relax, come annuncia nell'intervista Gianluca Vorzillo, presidente di Tanit e socio unico di V-Park che gestirà la struttura.

Dalle ore 17 quindi via alla grande festa con musica e intrattenimento, Sul palco si alterneranno Ciccio Merolla, Rico Femiano, Federico di Napoli, Mariano Bruno, i dj Marco Corvino e Raf Parola e non si escludono sorprese con altri artisti. Nei primi due giorni il biglietto per i primi 3.000 che si prenotano sul sito www.acqua-flash.it è stato fissato a soli 10 euro.