Matrimonio: le ultime novità per lui in anteprima all'Atelier Pellecchia

Proseguono i grandi eventi con la moda maschile da cerimonia, sempre strizzando l'occhio alle donne, all'Atelier Pellecchia, in via Consolare Campana n. 153, a Giugliano in Campania. L'appuntamento stavolta era dedicato a Rocchini, tra le aziende ambasciatrici del made in Italy per gli abiti da cerimonia uomo che si contraddistingue per creazioni elegantemente fresche e attuali e l’eccellenza della manifattura che sposa sartorialità e tecnologia. Tanti i promessi sposi giovani e meno giovani presenti assieme ad ospiti d'eccezione tra cui Massimiliano Rosolino, che ha scherzato al microfono di NapoliToday, e la bella Ramona Amodeo, già volto noto del piccolo schermo ed oggi influencer, che ha giocato indossando alcuni degli abiti in esposizione, il founder Giuseppe Rocchini insieme con il figlio Matteo e il direttore commerciale Massimo Visconti.

Colore sì o no? Cravatta o papillon? Rispondono Nicola Pellecchia e Flora Di Fiore

Abbiamo chiesto ai padroni di casa Nicola Pellecchia e Flora di Fiore come deve vestirsi uno sposo per essere davvero all'altezza del suo ruolo e, soprattutto, cosa non dovrebbe mai mancare nel suo abbigliamento. Nel video la loro risposta, che lascia ampi margini al gusto individuale.

Sfilata con dj session, finger food e degustazione di vini campani

I coniugi Pellecchia - Di Fiore, con il team formato da Giorgio, Carlo e Luigi, hanno accolto gli ospiti tra show cooking a base di finger food by Villa Andrea di Isernia, degustazione di vini campani serviti con la guida di sommelier e dj set. Fantastici i modelli che indossavano gli abiti Rocchini in coppia con gli outfit femminili di Rosa Biondillo. Agli ospiti è stato donato un braccialettino in argento bianco, dorato o rosé di Bracciali Infinity, saldato al polso sul posto da un macchinario ad altissima precisione. Agli sposi è stato dato inoltre accesso al “Club Pellecchia” con privilegi esclusivi tra cui sconti e cadeaux esperienziali tra lifestyle, beauty, food and beverage.

A gennaio l’Atelier Pellecchia replicherà con nuovi happening per la presentazione delle collezioni primavera estate 2024 per cerimonia e marriage.