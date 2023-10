Beauty, food, beverage & cadeaux: il glamour sabauda incontra la grande tradizione napoletana degli abiti da cerimonia

79 anni portati strepitosamente, da quando ne aveva 15 nel mondo della sartoria, abiti richiesti dall'India all'Africa e nelle principali città Europee, Carlo Pignatelli è tra i più acclamati autori di abiti da cerimonia per uomo. Alla sua collezione uomo 2024 l'Atelier Pellecchia - due generazioni nel settore tessile e massima capacità nell'intuire le tendenze più glamourous - ha voluto dedicare un appuntamento nello store di via Antica Consolare Campana 153, a Giugliano in Campania. L'atmosfera dei grandi eventi, tra eleganza e bollicine, sfilata ed esposizione dei modelli, ha caratterizzato il primo incontro del ciclo in cui non è mancato un flash sulla moda-donna con la collezione cerimonia firmata dal celebre couturier napoletano Alessandro Legora.

Ad accogliere gli ospiti i proprietari dell'Atelier, Nicola Pellecchia e Flora Di Fiore, con il loro team - Giorgio, Carlo e Luigi - e per lo stilista sabaudo, il direttore commerciale Alessandro Angelini e il rappresentante Campania Raffaelle Chello.

Tra le tante ospiti, particolarmente ammirate Magnulu, alias Manuela Machi, che peraltro a breve convolerà a nozze, e Rossellina, alias Rossella D’Antuono, con il compagno, che hanno provato diversi abiti.

Per i presenti esperienze a tema tra lifestyle, beauty e food and beverage con lo show cooking a base di finger food by Villa Andrea di Isernia e degustazione di vini rosé di cantine del Consorzio Tutela Vino Vesuvio. Tanti i cadeaux, tra cui un bracciale in argento targato Bracciali Infinity e saldato al polso da un macchinario ad altissima precisione e un kit benessere per la cura della persona firmato Kapera. Il secondo appuntamento è in calendario il 19 novembre.