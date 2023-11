“A tutto Claudio”: l'ode a Baglioni in un libro|VIDEO

Presentato il volume “A tutto Claudio” il terzo romanzo scritto dalla giornalista Rosa Alvino e l’attore Ivan Fedele - celebre il duo Ivan e Cristian a Made in Sud. “A tutto Claudio chiude” la trilogia iniziata, nel 2019, con il romanzo “Non avrai altro Dio all’infuori di Claudio” e seguita da “Mal comune e in mezzo Claudio”. La serata all’insegna della musica e della scrittura è stata arricchita dagli inserti musicali dello storico musicista e amico di Baglioni WALTER SAVELLI e della vocalist SILVIA APRILE. La nuova storia di Luca e Sara ha per tema la genitorialità, che ciascuno dei due affronta con il proprio carattere. Come riusciranno a conciliare le loro personalità e ad affrontare l’arrivo di una new entry che rivoluzionerà le loro esistenze?

Allo SLASH PLUS ha moderato l’evento l’editore della Homo Scrivens Aldo Putignano.