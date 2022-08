A Napoli arriva lo "skateboard sospeso"

Sulla scia del mitico caffè sospeso, lasciato nei bar della Napoli più vera a disposizione di chi non può permettersi neanche una tazzina, segno di accoglienza e disponibilità e testimonianza dell'attenzione dei napoletani ai bisogni degli altri, arriva adesso lo skateboard sospeso. L'annuncio lo ha dato dalla sua pagina Facebook Osvaldo Barba, attivista che ha fatto dell'impegno una scelta di vita, anima dell'associazione culturale Mequrio: "oggi ho consegnato una tavola nell'area utilizzata dagli skaters del Centro Direzionale - scrive Osvaldo Barba - Una tavola per chi non può comprarla, ma vuole fare parte di questa comunità che ha reso il centro direzionale luogo di socialità e di amicizia senza confini, senza distinzioni".

La speranza

"Il Centro Direzionale deve diventare un parco urbano per dare un punto di riferimento ai giovani che ormai vengono qui con le loro tavole da tutti i quartieri. Nei prossimi mesi con l'associazione Merqurio rilanceremo la nostra proposta per la vivibilità del Centro Direzionale", è la proposta lanciata da Barba.