'A Figlia d''o Marenaro spegne le candeline: la foto storica impazza sul web

'A Figlia d''o Marenaro, storico ristorante di via Foria, compie gli anni. La cucina, guidata sapientemente da Assunta Pacifico e dalla sua famiglia, spegne ben 31 candeline. Una grande soddisfazione per quello che si potrebbe definire un vero e proprio pezzo di storia della città, diventato - negli anni - punto di riferimento per cittadini e turisti.

L'evento è stato "festeggiato" anche con un post social al quale è stata allegata una foto storica del ristorante. "31 Anni... Uanema! Un altro anno è passato e ‘a Figlia d’’o Marenaro è ancora qui a via Foria, più bella e forte di sempre Grazie alla mia famiglia che continua a regalarmi il suo affetto ed il suo sostegno. Ma soprattutto grazie a voi che continuate a scegliere il nostro mare di via Foria Vi aspetto per festeggiare insieme!", si legge sui social.

Tanti i commenti di auguri e di apprezzamento per 'A Figlia d''o Marenaro.