Siamo tutti clandestini: a Napoli la manifestazione di Mediterranea Saving Humans

"A bordo!" è il titolo, chiaramente evocativo di inclusione e accoglienza, del primo festival nazionale di Mediterranea Saving Humans, associazione di promozione sociale attiva nel soccorso in mare alle persone migranti e ad iniziative umanitarie in Ucraina, che in questi giorni sta riunendo a Napoli attivisti, giornalisti, preti di frontiera, amministratori pubblici, esponenti del mondo dell'associazionismo e della società civile per incontri, presentazioni, dibattiti e concerti, con ospiti da tutta Europa.

Il confronto, che si tiene negli spazi del maschio Angioino, è incentrato in particolare sul diritto alla migrazione, la blindatura violenta delle frontiere e le guerre che insanguinano l'Europa ed il mondo. Durante il festival, per la prima volta in Italia, gran parte delle Ong impegnate nei salvataggi nel Mediterraneo centrale si riuniranno insieme in un incontro della “Civil Fleet”, la flotta civile che salva le vite in mare. E questo pomeriggio dal Maschio Angioino si è mossa una marea di solidarietà che, spingendo una nave di cartone, è arrivata fin sotto la Prefettura dove è stata inscenata una performance per ricordare le migliaia di morti che stanno insanguinando i nostri mari.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Napoli, è stata presentata a Palazzo San dalla presidente di Mediterranea Vanessa Guidi, con la capo-missione Laura Marmorale e con l’assessore alle politiche sociali Luca Trapanese. «Napoli dev’essere città di accoglienza per chi fugge da povertà, guerra, persecuzioni – ha dichiarato l’assessore Trapanese – Il sistema accoglienza-integrazione del Comune di Napoli assicura percorsi di accoglienza integrati che comprendono istruzione, formazione, inserimento lavorativo. Napoli ha aderito alla Carta per l'Integrazione promossa dall'Agenzia ONU per i Rifugiati, in rete con le principali città italiane, a conferma dell'importanza del tema per questa amministrazione».