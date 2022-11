Tragedia di Casamicciola: il San Carlo annulla la prima - evento di stasera

La Fondazione Teatro si San Carlo, in accordo con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che, presente in città, ha preso parte al vertice convocato in Prefettura, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, anche nella qualità di presidente della Fondazione, ha comunicato l’annullamento dell’opera inaugurale “Don Carlo” prevista per oggi pomeriggio, in segno di lutto per la tragedia che ha colpito l’isola di Ischia e il comune di Casamicciola in particolare.

"Il teatro stasera resterà chiuso per lasciare spazio al silenzio ed al rispetto per chi ha subito una grave perdita, in segno di vicinanza e conforto", spiega una nota del massimo partenopeo, precisando che a breve comunicherà le modalità di recupero dei biglietti acquistati.

"Ringraziamo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la vicinanza alla nostra comunità. Come Città Metropolitana ci siamo mossi sin da subito per mettere a disposizione mezzi e uomini nonostante le difficoltà di mobilità dovute alle condizioni meteo-marine. In città abbiamo lavorato per garantire la piena accessibilità dal porto di Napoli per le navi in partenza per Ischia con i mezzi di soccorso", ha commentato il sindaco metropolitano Manfredi nel corso del collegamento, avvenuto durante il vertice in Prefettura, col presidente del Consiglio Giorgia Meloni.