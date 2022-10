Tu si que vales: il napoletano Antonio Diana passa il turno

Comico, attore, regista, ventriloquo d'eccezione: il giovane napoletano Antonio Diana è piaciuto, e molto, con la sua straordinaria esibizione al talent show “Tú sí que vales”, prima serata Canale 5, condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, e Sabrina Ferilli in giuria

Una compagnia di pupazzi

"L'arte della ventriloquia - racconta Antonio Diana - è entrata nella mia vita solo 7 anni fa ed ha unito la mia esperienza teatrale con quella dell'intrattenimento. C'è tanto teatro nella ventriloquia, forse per questo ho trovato una strada in discesa. Con i pupazzi formo una compagnia teatrale che mi accompagna in questa arte affascinante".

Grande l'apprezzamento, in particolare, per la tecnica e l'originalità della performance. Antonio Diana si è aggiudicato 4 "vales" e il 91% dei consensi del pubblico che gli assicurano il ritorno nel programma. "Un'esperienza che consacra anni di studio e di lavoro - aggiunge Antonio Diana - Sono reduce infatti dal tour estivo che mi ha visto in diverse regioni del sud Italia. Cerco inoltre di guardare oltre la ventriloquia classica, creando personaggi e gag originali che trasportano gli spettatori nel mondo della magia della voce creando l'illusione di trovarsi davanti, oltre un attore del verbo, diversi personaggi con un carattere ed un'anima".

Antonio Diana, prossimamente sarà il protagonista di uno spettacolo in un grande teatro della città di Napoli per il debutto di un nuovo atteso lavoro.