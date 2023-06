3a edizione del Pompei Street Festival: tutte le info

Parte il 27 giugno il Pompei Street Festival, la manifestazione di promozione culturale e artistica sostenuta dal sindaco del Comune di Pompei Carmine Lo Sapio, ideata dall'artista Nello Petrucci e realizzata da Art and Change. All'inaugurazione della terza edizione della kermesse, che andrà avanti fino al 2 luglio, sarà presente anche il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, il consigliere del ministro della Cultura Gianni Lepre e il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel.

Pompei Street Festival è un evento unico che utilizza la forza espressiva della Street Art per la riqualificazione del territorio e leva di promozione turistica invitando, nel contempo, ad avvicinarsi alla cultura e alle nostre radici.

Resilienza e Armonia sono i temi di questa edizione: 23 gli artisti che giungeranno a Pompei per realizzare un vero e proprio museo a cielo aperto grazie ai live show per le vie della città. Diciotto le nazioni rappresentate dei 5 continenti.

La manifestazione si avvale anche di musica, cinema e mostre, unitamente a workshop con le scolaresche. In particolare, la programmazione della sezione cinema contempla il concorso internazionale di corti e docufilm con la direzione artistica del filmmaker Egidio Carbone Lucifero.

All’interno del Museo Temporaneo d’Impresa di Pompei, in piazza Bartolo Longo, la manifestazione presenterà momenti di incontro-spettacolo riservato alle scuole, proiezioni di film per il cinema, ospiti e testimonianze. Per la musica annunciati artisti di fama internazionale, come Frankie Hi-NRG (30 giugno), i Planet Funk (1 luglio) e Raiz, che omaggerà lo storico cantautore Sergio Bruni (2 luglio), e in piazzale Schettini tutte le sere DJ set prima dei concerti