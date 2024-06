In migliaia in piazza per il nuovo album di Geolier

Migliaia di persone hanno affollato Piazza Ciro Esposito a Scampia. Hanno atteso fino alle ore 21:00 per conoscere le canzoni del nuovo album di Geolier "Dio lo sa". Il rapper napoletano ha seguito tutto l'evento collegato dallo stadio Maradona.

Le persone, di tutte le età, si sono radunate dalle 17:00. Sulle scale della piazza, trasformate in palco, si sono alternati diversi giovani artisti fino all'evento principale. Poco dopo le 21 il pubblico presente ha potuto ascoltare in anteprima i nuovi lavori di Geolier.

LA DIRETTA

Nel nuovo album l'artista ha proposto anche diverse collaborazioni, tra cui quella con Sfera Ebbasta, Lazza e Gué Pequeno. A sorpresa, ad un certo punto la musica si è interrotta per mostrare una videochiamata tra i quattro che ha mandato in delirio i fan.

Un grande evento per Scampia dopo il 64 Bars della Red Bull, con uno spiegamento cospicuo di forze dell'ordine per garantire che tutto si svolgesse in sicurezza.