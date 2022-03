"Questioni di sangue": alla Feltrinelli la scrittrice di noir contesa dalle maggiori case editrici

Di lei Maurizio De Giovanni ha scritto: «Per unire il tempo e lo spazio, e guardare in trasparenza i movimenti del cuore, serve una scrittura dolce, coinvolta e molto appassionata. Anna Vera Viva percorre uno dei quartieri che offrono maggiori contrasti di una città piena di luci e di ombre, seguendo il battito e il flusso del sangue, e confermandosi in grado di costruire un affresco di grande impatto». Contesa dalle maggiori case editrici, sceneggiatrice di docufilm e cortometraggi apprezzati in Italia e all'estero, Anna Vera Viva ha origini salentine ma vive a Napoli dall'ormai lontano 1982 ed è proprio a Napoli che è ambientato il suo romanzo "Questioni di sangue" (Garzanti) presentato alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri in una sala da sold out con interventi, tra gli altri, di Maurizio Ponticello e letture di Patrizio Rispo (corteggiatissimo e in forma smagliante) e Tiziana Tirrito.

La trama

Il libro attraverso la storia di un tormentato legame tra due fratelli, esplora l'animo umano e le sue contraddizioni:

"Il rione Sanità è un’isola. Un lungo ponte lo divide dal resto di Napoli. Qui, i vivi e i defunti convivono da secoli e non vi è posto, più di questo, in cui morte e vita siano così strettamente intrecciate. Ed è qui che, dopo quarant’anni, due fratelli si rincontrano. Raffaele, dato in adozione giovanissimo alla morte della madre, ci torna come parroco della basilica di Santa Maria alla Sanità. Peppino, invece, è il boss del quartiere. Due uomini che non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro. Eppure, il richiamo del sangue, ineludibile, li unisce. Un legame che è fonte di pericolo e tormento per entrambi", si legge sulla quarta di copertina.