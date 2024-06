70 anni della Componente aerea dei Vigili del Fuoco: le immagini del Co.em

Circa 600 persone hanno preso parte alla cerimonia per i 70 anni dall'istituzione della componente aerea dei Vigili del Fuoco, visitando la mostra sulla storia del corpo e l'esposizione delle complesse attrezzature tecniche e dei mezzi aerei a pale rotanti utilizzati dai caschi rossi per le missioni di salvataggio, soccorso e spegnimento incendi sul nostro territorio. Da Napoli, 40 anni fa, la base di decollo del Reparto Volo dei caschi rossi in Campania è stato trasferito a Pontecagnano.

Alla cerimonia, realizzata con il contributo di Eni e Leonardo, hanno preso parte le massime autorità regionali e provinciali e i vertici politici, amministrativi e tecnici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Tra i presenti Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno che ha annunciato importanti novità per il corpo, con assunzioni e stanziamenti; il prefetto dott. Renato Franceschelli, capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco; l'ing. Carlo Dall’Oppio, capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; il direttore dei Vigili del Fuoco della Campania ing. Emanuele Franculli; l’assessore alla Sicurezza, legalità e immigrazione della Regione Campania e già capo Dipartimento dei Vvf prefetto Mario Morcone; il responsabile dell’Ufficio Memoria Storica dei VVF della Campania ing. Michele La Veglia; l'ing. Marco Ghimenti, direttore centrale dei Vigili del Fuoco per l’Emergenza, soccorso tecnico, e Aub - anti incendio boschivo; l'ing. Franco Feliziani, dirigente dell’Ufficio coordinamento soccorso aereo e aeroportuale; l'ing. Raffaele Coppola dirigente dell’Area soccorso aereo della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Campania; l’arcivescovo metropolita di Salerno Andrea Bellandi; il prefetto di Salerno Francesco Esposito.

Presentato il volume “Il Volo dei Draghi. La Componente Aerea dei Vigili del Fuoco in un racconto per immagini” del fotografo Massimo Sestini, che ha raccontato la sua esperienza.

Il ricordo degli eroi

Momento più toccante delle celebrazioni la consegna di un riconoscimento ai familiari di 4 vigili del fuoco della Campania, morti nell’adempimento del dovere, nel corso di complesse operazioni di soccorso:

tenente pilota Domenico Padula; medaglia argento valor civile - monte Faito il 23 luglio 1960;

pilota vice capo reparto Antonio Alfano e motorista vice capo reparto Sabatino Bocchetto, che offrivano eroicamente la vita durante l’attività di soccorso ai terremotati del Friuli - il 16 aprile 1977;

pilota Walter Sorella, medaglia d’oro al valor civile - Salerno, 7 Luglio 1986, ricordato dall’amico di sempre, ormai molto anziano, Luordo con un accorato discorso.

All’evento si è esibita con straordinaria professionalità la Wind Orchestra composta dai giovanissimi alunni dell’istituto comprensivo Trifone di Montecorvino Rovella diretti dal maestro Luigi Cioffi