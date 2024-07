Delirio a Chiaia per l'arrivo del brand 545

FiveFourFive - 545 si pone al pubblico non come brand ma come stile di vita in grado di unire una community: l’account Instagram conta oltre 170mila followers, con decine di migliaia di interazioni al mese. Il sito web come canale di vendita registra una media di più di un milione di visite annuali, con vendite record. Cruciale la comunicazione. La sede è a Milano, dove c'è stato il primo step del summer tour fisico. Seconda tappa la nostra città, oggi.

Il progetto e il mood

Il progetto, nato nel 2020, è di Luca Santeramo, per i social ‘@sante’, che stamane sarà a Napoli, in via Morelli, dove da molto prima dell'alba si sono riuniti fashion addicted provenienti non solo dalla nostra città ma, da quello che ci raccontano, da ogni parte del Paese. Principalmente si tratta di giovanissimi, teen e under 30.

Best seller del brand gli articoli di maglieria e chiaramente gli accessori. Ogni terzo giovedì del mese, inoltre, alle 5.45 in punto, 545 lancia una microcapsule di non più di 2 decine di prodotti, precedendolo con una comunicazione mirata