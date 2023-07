50 Top Pizza: la sfida di Giuseppe Vesi

E' una vera e propria sfida al sistema delle classifiche che lancia Giuseppe Vesi all'indomani della proclamazione del migliore pizzaiolo d’Italia 2023 da parte del format 50 Top Pizza. “Nessuna autorevole guida come, tanto per fare dei nomi, Gambero Rosso e Michelin, determina il ‘numero uno’. Solo questa Top 50 elegge il migliore. Ho deciso di intraprendere questa iniziativa perché - spiega Vesi - simili classifiche non danneggiano chi come me ha un marchio centenario consolidato, ma i tanti giovani bravi, che lavorano nell’ombra e non hanno sponsor. Sono tante, troppe, le classifiche che si arrogano il diritto di assegnare primati a questo o quel pizzaiolo. Ma serebbe auspicabile approfondire con quali criteri. Può essere solo uno il criterio oggettivo di valutazione: la degustazione senza condizionamenti esterni".

Da qui la sfida al numero 1 di 50 Top Pizza di incontrarsi in terreno neutrale, davanti ad una giuria scelta a caso e con una pizza classica: “La sfida sarà basata su un classico: la pizza Margherita, ma anche su un diverso metro di giudizio - spiega Vesi - dovrà essere infatti una giuria popolare, scelta a caso sulla base di auto-candidature, a giudicare la migliore pizza. E non è tutto: al momento dell’assaggio i giudici dovranno essere bendati, come si è sempre fatto in passato nell'ambito delle selezioni dell’Associazione Verace Pizza, in maniera tale da non essere condizionati da alcun altro fattore esterno, oltre il gusto e la piacevolezza. A Diego Vitagliano e ai Martucci in particolare – prosegue - rivolgo l’invito a rispondermi e dire se accettano o meno questa sfida che si svolgerà in un locale ‘neutrale’, dove lo sconfitto pagherà il conto assieme ad una donazione di diecimila in beneficenza”. La "pala" passa ora a Diego Vitagliano