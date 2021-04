International Marconi day: lo scienziato che rivoluzionò il modo di comunicare

Il 25 aprile ricorre l'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, l'italiano premio Nobel per la fisica. Per omaggiarlo si celebra l’International Marconi Day

Il 25 aprile del 1874 nasceva Guglielmo Marconi, premio Nobel per la fisica. Come ogni anno, per omaggiarlo, si celebra l’International Marconi Day: per due giorni, il 24 e 25 aprile, stazioni radio dislocate in tutto il mondo - compresa quella allestita all’interno del Museo Tecnico Navale della Marina Militare di La Spezia - trasmettono ricordando agli ascoltatori i primi esperimenti radio che hanno portato poi a tutti i moderni mezzi di telecomunicazione attraverso l'utilizzo delle onde radio.

Il 17 luglio 1897 Guglielmo Marconi, su incarico della Regia Marina, compì a La Spezia le prime sperimentazioni che ebbero successo grazie anche alla piena collaborazione e alla professionalità degli uomini della Regia Marina. Da allora si instaurò un legame speciale tra il Premio Nobel e la Regia Marina: "un connubio che dura da 124 anni e che si rafforza ogni anno grazie anche a manifestazioni come l’International Marconi Day, evento che coinvolge, con interesse e passione" sottolinea in un comunicato il Sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli.