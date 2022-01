Perché la Fagianeria di Capodimonte è nell'Annuario della Treccani

Il prestigioso Annuario della Treccani ha incluso tra le notizie più importanti del 2021 l’apertura dell'hub vaccinale dell’Asl Napoli 1 Centro nella Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte

L'Annuario della Treccani

La pubblicazione, realizzata sotto la direzione scientifica di Riccardo Chiaberge, riassume, giorno per giorno, gli avvenimenti più salienti dei 365 giorni, con analisi sociali ed economiche.

Tra i fatti di cronaca più rilevanti del 2021 si trova - ovviamente - la vaccinazione di massa contro il Covid: per illustrarla la Treccani ha scelto di segnalare che il giorno 1 aprile 2021 è stato aperto un hub vaccinale dell’Asl Napoli 1 Centronella Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte.

Cosa scrive la Treccani

Ecco il testo pubblicato:

"Contagiati dalla bellezza, vaccinarsi a Capodimonte. L’Asl Napoli 1 Centro apre un centro di vaccinazione anti Covid-19 nella Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte. Una volta terminata la somministrazione, i vaccinati attendono in una sala allestita con le riproduzioni dei principali capolavori presenti nel Museo, come la Danae di Tiziano, l’Antea di Parmigianino e Atalanta e Ippomene di Guido Reni. Con lo slogan ‘lasciati contagiare solo dalla bellezza’ “sarà un modo per stemperare la tensione, rilassarsi e godere della bellezza dell’arte da associare a quella della splendida natura che ci offre il Real Bosco” afferma Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte".