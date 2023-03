Porte aperte alle scuole per i 100 anni dall'Aeronautica militare

Fanfara, parata e tanto entusiasmo per gli oltre 600 studenti in visita all'aeroporto militare Ugo Niutta, tra cui il piccolo grande Mario Di Leva

L'Aeronautica militare ha aperto le porte dell'aeroporto Ugo Niutta, in Viale Comandante Umberto Maddalena, a Capodichino, alle scuole in occasione del suo 100mo compleanno. Ad attendere gli scolari, tra cui un solare Mario Di Leva, simulatori, mostre, stampanti a 3D, droni, motori - compreso il singolare motore stellare una volta in suo, uniformi (tra cui quella indossata da Samantha Cristoforetti) e, ovviamente, aerei ed elicotteri, compreso quello del 118 pronto per alzarsi in volo per prestare soccorso.

Tanti e diversi i momenti emozionanti della giornata, dall'alzabandiera al saluto militare all'esecuzione del nostro inno nazionale alla realizzazione in diretta di un quadro celebrativo da parte dell'artista Nello Collaro cui ha partecipato il comandante Colonnello pilota Alessandro Amatiello, come si vede nel video realizzato con le immagini dell'ufficio stampa dell'Aeronautica militare

Il prossimo appuntamento con l'Aeronautica militare a Napoli è in calendario mercoledì 5 aprile, dalle 7,00 alle 13,00, in piazza del Plebiscito: festa solenne, giuramento del Corso Drago VI dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, con la partecipazione dei vertici delle Forze Armate e il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le “Frecce Tricolori”.