Ex base Nato: serata conclusiva della 3 giorni "Indie, Rock e Dintorni"

Serata conclusiva del festival Indie, Rock e Dintorni coordinato da Ravello Creative L.A.B. srl, finanziato con fondi POC 2014/2020 e inserito nel cartellone “Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud” voluto dal Comune di Napoli d’intesa con la Regione Campania. L'appuntamento in calendario giovedì 29 luglio si annuncia incandescente per l’arrivo dei VALDERRAMA 5.

Sul palco ci sarà l’audace collettivo che include Mario Olio Grimaldi (voce), Carlos Valderrama (tastiere-voce), Micio (chitarra), Squalo (barman on stage), Salada (congas-maracas-ballo sfrenato), Andrea De Fazio (batteria), Paolo Petrella (basso), Marcello Giannini (chitarra). Ad anticipare il concerto, la provocatoria dichiarazione dei musicisti: “In questo lungo periodo di chiusure abbiamo dovuto arrangiarci con lavoretti vari. Tramite amicizie e raccomandazioni ci hanno offerto un posto allo zoo di Napoli, ovviamente in gabbia con le scimmie. E ci hanno promesso una libera uscita solo il 29 luglio. Porteremo i grandi classici dell’epopea Valderrama 5, ispirata alla contemplazione dell’estetica a tutto tondo. Siamo onorati di partecipare alla serata al femminile, ci sembra doveroso! Suoneremo, tra le altre imperdibili canzoni, ‘Figa Mare Moto’, ‘I See Your Ass’, ‘Drugs’, ‘Palma de Mallorca’, ‘Sweet Intostino’. Saremo ispirati dall’estate che ormai è arrivata, come se fossimo su una spiaggia a bere bevande rinfrescanti e goderci il sole”.

Gli ospiti

Prima dei VALDERRAMA 5, già pronta una moltitudine di esperienze tutte di matrice femminile: al tramonto, la consolle è affidata a DJ LOONIA, cui seguirà il set acid-jazz rock di GABRIELLA DI CAPUA. Quindi il pop consapevole di ROBERTA NASTI, prima di immergersi nell’urban-soul-r’n’b di DONIX. Spazio poi al canto mediterraneo-africano di M’BARKA BEN TALEB e alle storie esperanto della cantante e attrice FLO. Sul palco, a presentare gli artisti, sarà Miss Lady V.

Come ottenere i biglietti

Gli organizzatori avvisano che a seguito dell’aumento dei contagi Covid, si accede ai concerti solo su prenotazione inviando una mail all’indirizzo info@ravellosrl.com per riservare un massimo di 2 ingressi gratuiti. I prenotati dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo previsto alle 19.30 (per le procedure sanitarie) e alle 20.30 la prenotazione sarà considerata decaduta.