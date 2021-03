Ricreare la scuola a casa con banchetto e sediolina: l'iniziativa per i bambini in DAD

Donare banchi e sedie in disuso è l'azione di sensibilizzazione messa in campo dall'Associazione Gulliver è in Viaggio in sinergia con il 38°C.D. Giuseppe Quarati di Napoli. Anche l'Osservatorio della Disabilità "La Battaglia di Andrea" sposa l'iniziativa, Maraucci: "La porteremo in giro per molte città italiane"

Zona rossa e chiusura delle scuole, ma tra uno stop e l'altro pochi sono stati i giorni di didattica in presenza effettivi per i bambini italiani, costretti alla Dad dalla necessità di tutelare il diritto alla salute e nello stesso tempo garantire il diritto allo studio a tutti. Per alcuni però, la presenza del banchetto a casa, oltre ad essere uno stimolo in piú, è proprio un modo per sentirsi a scuola, nel caso più specifico, per i bambini disabili, in modo particolare, per i bimbi autistici.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla "Associazione Gulliver è in Viaggio" che, in sinergia con il 38°C.D. Giuseppe Quarati di Napoli ha ideato e messo in pratica un'azione solidale e di sensibilizzazione per donare banchi e sedie in disuso. L'iniziativa ha coinvolto decine di volontari che hanno contribuito a ritirarli e sistemarli in un deposito per distribuirli ai bambini in dad.

"Vivo la Scuola" è stata subito apprezzata e sposata dall'Osservatorio della Disabilità "La Battaglia di Andrea". "É un'iniziativa stupenda - dichiara Asia Maraucci, presidente dell'Osservatorio - io per prima ho ricreato la scuola a casa per mio figlio e quando ho visto ciò che ha fatto Marika Franco, me ne sono letteralmente innamorata. Porteremo questa sua iniziativa in giro per molte città italiane, ma non ci limiteremo a questo - prosegue Maraucci - contatteremo tutte le scuole per cercare di recuperare quanti piú banchi e sedie possibile e distribuirli a famiglie ed associazioni locali; sono queste le iniziative che apprezziamo - conclude la Presidente - sono certa che collaboreremo molto con la dottoressa Franco; dalla DAD siamo arrivati alla BAC (banchetto a casa), ho voluto creare questo simpatico ma significativo acronimo".