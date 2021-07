Villaggio dei Ragazzi: attestati di merito agli studenti diplomati con 100 e 100/lode

Nel Salone di rappresentanza della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”, si è tenuta la tradizionale Cerimonia di consegna degli Attestati di Merito agli studenti delle Scuole della Fondazione Villaggio dei Ragazzi (Liceo Linguistico, Istituto Tecnico, Istituto Professionale Alberghiero, Istituto Aeronautico) che, in sede di Esame di Stato 2021, si sono distinti conseguendo il punteggio massimo di 100/100 e 100/100 con lode.

A consegnare la pergamena Felicio De Luca, Commissario straordinario dell’Ente maddalonese. Presente l’ing. Claudio Petrone. Al termine di un anno scolastico molto impegnativo dal punto di vista sia psicologico che didattico a causa di una pandemia che ci si augura sia arrivata al capolinea, sono dunque riusciti ad entrare nel club dei lodevoli, conseguendo la maturità con la votazione di 100 e Lode, Emanuela Rosa Ruotolo, del Liceo Linguistico, e Maria Antonietta Santo, dell'Istituto Professionale Alberghiero.

Gli studenti che, invece, pur senza la lode hanno tuttavia conquistato un 100 tondo grazie ad impegno e determinazione sono stati Michele De Simone, Vincenzo Desiato, Andrea Pio Petito ed Evangelista Sagnelli, tutti dell'Istituto Tecnico; Pietro Colombo Albanese, Francesco Carangelo, Fabiana Fierro, Luca Marotta, Vincenzo Riccio e Luigi Russo, dell'Istituto Trasporti e Logistica; Maria De Lucia e Pasquale Madonna, dell'Istituto Professionale Alberghiero, ed, infine, El Mensouri Soukaina, Guido Sais e Concetta Giada Altobelli, del Liceo Linguistico.

“È questo - ha dichiarato il Commissario De Luca - un risultato importante, frutto della determinazione, dello studio e della passione e che inorgoglisce l’intera Comunità del Villaggio. L’obiettivo di sempre è quello di valorizzare i “talenti” attraverso un cammino formativo che rappresenta senza dubbio la strada giusta per giungere ad un futuro luminoso. A tutti i ragazzi - ha aggiunto De Luca - consiglio di non appagarsi ma di considerare l'obiettivo raggiunto come un punto d’inizio. Il mio plauso, infine, - ha concluso l’amministratore dell’Ente maddalonese - va altresì ai genitori, la cui collaborazione ha certamente contribuito in maniera sostanziale al percorso di “eccellenza” scolastica intrapreso dai figli, ai docenti, che hanno saputo valorizzare queste eccellenze, e ai Presidenti con la rispettive Commissioni d’esame, che hanno lavorato con determinazione permettendo ai neo diplomati di affrontare con la massima serenità e la giusta concentrazione le prove previste”.

Con la conclusione degli Esami di Stato, la pubblicazione finale degli scrutini e la Cerimonia di Merito si è dunque positivamente concluso anche alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi l’anno scolastico 2020/2021.