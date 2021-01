Iervolino (Pegaso): "Il Covid ha cambiato il mondo della didattica"

Il mondo della formazione e dell'istruzione è tra quelli che maggiormente ha subito un drastico cambiamento a causa della pandemia da Covid-19. Scuole e università si sono ritrovate da un giorno all'altro a doversi confrontare con lezioni ed esami a distanza. Abbiamo chiesto a Danilo Iervolino, presidente della Università telematica Pegaso, come è cambiata la didattica in quasi un anno di convivenza con il virus e come sono cambiate le richieste degli studenti.