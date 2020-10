Scuole riaperte con doppio turno in Campania, De Luca: "E' una fake news"

"Coronavirus ennesima fake news sta girando nei gruppi e nelle chat questa ordinanza FALSA. Per non cadere in errore, vi invitiamo, sempre, a consultare il sito della Regione Campania e tutti i nostri canali social ufficiali in modo da avere riscontro sulle attività e i provvedimenti che stiamo mettendo in campo per contrastare l’epidemia. Gli autori delle fake news saranno denunciati alle autorità competenti", denuncia su Facebook Vincenzo De Luca.

Ricordiamo a tal riguardo che le scuole in Campania sono chiuse in presenza ma proseguono con la Dad, mentre sono aperte in presenza quelle per gli alunni da 0 a 6 anni.