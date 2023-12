Duecento milioni di euro per le scuole di Napoli e provincia

Duecento milioni per gli edifici scolastici di Napoli e provincia. Soldi che serviranno non solo per costruire nuove scuole, ma anche a mettere in sicurezza plessi che cadono a pezzi e, in alcune occasioni, non più a norma. Si tratta di soldi che arrivano dal Pnrr. Città metropolitana è riuscita a impiegare tutte le risorse disponibili. Completati i passaggi burocratici, come l'assegnazione alle ditte, adesso resta di realizzare i lavori nei tempi previsti.

Si va dalla realizzazione di nuovi istituti ad Afragola (18 milioni), a San Gennaro Vesuviano (17 mln), a Terzigno (16,8), a Ischia (6,8) e di nuove palestre su vari plessi, alla ristrutturazione di tanti edifici scolastici anche nella città di Napoli fino alla verifica della vulnerabilità sismica e ai conseguenti interventi per tutte le scuole dell’area metropolitana. In totale saranno 54 interventi. “Grande risultato, raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissi - le parole del sindaco Gaetano Manfredi - Ovviamente si tratta di interventi che vanno ad aggiungersi alle tante opere già in cantiere finanziate con fondi propri dell’Ente, sulla base di un programma che punta a offrire strutture scolastiche di qualità su tutto il territorio metropolitano”.

Napoli città

Nel capoluogo sottoscritti i contratti per i lavori di adeguamento alle norme antisismiche dell'Isis ‘Sannino - de Cillis’ di via Argine, per circa 4 milioni di euro; per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’Isis ‘Casanova’ per 2,2 milioni; per l’Iti ‘da Vinci’ (7,5 milioni) e per l’Is ‘de Nicola’ (5 milioni). Gli interventi includeranno anche: i lavori di ampliamento dell’ex Capalc, con un investimento di 3,9 milioni; l’abbattimento e ricostruzione della palazzina laboratori interna al plesso scolastico di via Arco Mirelli, utilizzato dall'Isis ‘Pagano-Bernini’, attualmente inagibile; l’adeguamento e ristrutturazione della palazzina stessa per 3,5 milioni.

Manutenzione straordinaria e adeguamenti per diversi istituti: il liceo scientifico ‘Mercalli’ centrale e l’Isis ‘Pagano’ per 4,4 milioni; l’Isis ‘Petriccione’ di corso San Giovanni a Teduccio per 2,2; l’Isis ‘Elena di Savoia – Diaz’ per 7 milioni e 350mila; l’Itn ‘Duca degli Abruzzi’ per 1,3; il ‘Duca di Buonvicino’ centrale per 470mila euro; il Liceo ‘Umberto I’ per un milione (previsti il rifacimento della verticale dei bagni delle ragazze, la verifica dei solai e la sostituzione della controsoffittatura e dell’impianto di illuminazione con tecnologia led, la sistemazione di locali per il personale Ata, tinteggiatura e altri interventi); l’Is ‘Margherita di Savoia’ per 1,2 milioni; l’Is ‘Galiani’ per 690mila euro, il ‘Pansini’ per 654mila euro e l’Ipia ‘Sannino’ di via de Meis per un 1,5 milioni.

Infine, affidati i lavori di adeguamento impiantistico, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico dell’Is ‘Gentileschi’ per 1,2 milioni, del liceo scientifico ‘Leon Battista Alberti’ per 7,4 milioni, dell’Iti ‘Galileo Ferraris’ per 11,3 milioni e per l’Itis ‘Leonardo da Vinci" per un importo di 8 milioni e mezzo.

Area Nord

Per l’area nord di Napoli, un grande investimento è previsto per la costruzione di un nuovo edificio scolastico, da realizzare mediante sostituzione edilizia, per l’Is ‘Sereni’ di Afragola: ben 18 milioni di euro. Poi via ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’Is ‘Pertini’, sempre ad Afragola, per 1,4 milioni; all’ampliamento dell’Isis ‘Sereni’ di Cardito, con nuove aule e una palestra con un investimento di 4 milioni e mezzo, e a quello della sede dell'Itc ‘Siani’ di Casalnuovo con 3,2 milioni.

Nuovi edifici da destinare esclusivamente a palestre scolastiche saranno realizzati a servizio dell’Is ‘Niglio’ di Frattamaggiore, con 2,4 milioni, mentre l’Ipia ‘Marconi’ di Giugliano sarà sottoposto a una profonda riqualificazione strutturale, ambientale e funzionale con un intervento da 5 milioni e mezzo. Sarà ampliato anche l’Isis ‘Kant’ di Melito (5,2 milioni), mentre lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento normativo e impiantistico partiranno all'Ipsar ‘A. Torrente’ di Casoria, con un investimento di 1,9 milioni.

Area costiera e isole

Nove gli interventi finanziati e cantierati nell’area costiera e nelle isole. Per queste ultime, si va dalla realizzazione di un nuovo edificio scolastico nel comune di Ischia, con un investimento di 6 milioni e 800mila euro, alla ristrutturazione edilizia per l'adeguamento impiantistico e normativo della palazzina inagibile sita nel complesso scolastico utilizzato dal Nautico e Polispecialistico ‘Caracciolo - da Procida” di Procida, per 3 milioni.

Sulla terraferma, due interventi previsti nel comune di Pozzuoli: l'adeguamento sismico e impiantistico/normativo della palazzina inagibile ubicata nella sede succursale dell'Isis ‘Falcone’, in località Licola, per destinarla a plesso laboratori (2,8 milioni), e la manutenzione straordinaria dell’Is ‘Virgilio’ (690mila euro).

Scendendo lungo la fascia costiera, via ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della sede centrale del ‘Levi’ di Portici (610mila euro), alla costruzione del corpo palestra presso il nuovo istituto di Ercolano (la succursale dell’Isis Tilgher, in via Caprile - 2,7 milioni- e ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’Ipam ‘Colombo’ di Torre del Greco (un mln e 650mila), della sede centrale del ‘Pascal’ di Pompei (830mila) e dell'Itn ‘Bixio’ di Piano di Sorrento (2,7 milioni).

“Abbiamo rispettato i termini e cantierato tutti i progetti previsti, attraverso un lavoro enorme: per questo voglio ringraziare tutto il personale della Città Metropolitana. Con questo piano daremo finalmente risposte importanti alle richieste di strutture all’avanguardia che ci provengono dal territorio, per costruire insieme il futuro dei nostri giovani”, ha aggiunto Ilaria Abagnale, Consigliera delegata alla Scuola per la restante parte dell’area metropolitana.

Area vesuviana interna - Nolano

Tredici gli interventi per quest’area, per i quali si apriranno le porte dei cantieri, per un investimento complessivo di circa 51 milioni di euro. Due i nuovi plessi: uno a Terzigno, un corpo aule e una palestra con un impegno complessivo di 16 milioni e 800mila euro, e uno a San Gennaro Vesuviano, la nuova sede - aule e palestra - dell'Isis ‘Caravaggio’, per 15 milioni e mezzo.

Nuovi edifici, ma questa volta per le palestre, per la succursale di Castello di Cisterna del ‘Munari’ (706mila euro) e dell’Isis ‘Ferraris’ di Marigliano (3 mln e 250mila). Sempre a Marigliano un altro intervento importante, l’ampliamento del Liceo ‘Colombo’, con un investimento di 4 milioni e 850 euro, oltre che l’adeguamento dell'Its ‘Rossi Doria’ (1,3 mln).

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento partiranno alla sede succursale dell’Isis “de’ Medici” di Ottaviano (1 mln), al ‘Rosmini’ di Palma Campania (1,5 mln), alla sede centrale del liceo scientifico ‘Torricelli’ (2,2) e all’Is ‘Majorana’ di Somma Vesuviana (3,2 mln), mentre all’Is ‘Barsanti’ di Pomigliano d'Arco si procederà con la riqualificazione delle aree all’aperto destinate ad attività sportive, con un impegno di 600mila euro.